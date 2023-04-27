Регистрация и вход в Париматч

Parimatch - это основанная в Украине, интернациональная букмекерская контора, которая начинала в 1994 году с наземных пунктов приема ставок на спорт в Киеве. В 2000 году принимает первые ставки в интернете и по сей день является лидером в сфере азартных развлечений онлайн. Благодаря миллионам своих поклонников, бренд стал известен не только на территории Украины, но и за ее пределами. В 2021 году компания первой в стране получила лицензию Кюрасао. За 30 лет деятельности, Париматч стал лауреатом множества наград в сфере цифровых развлечений, а также спонсором и партнером самых титулованных футбольных клубов и киберспортивных организаций.